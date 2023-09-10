Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fas Kralı'na taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fas'ta meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı gönderdi. Xi, depremin yol açtığı can ve mal kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Ayrıca, Fas hükümeti ve halkının felaketin etkileriyle başa çıkabileceğine ve yurtlarını yeniden inşa edebileceğine olan inancını dile getirdi.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fas Kralı 6. Muhammed'e ülkede meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Xi Cumartesi günkü mesajında, ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli deprem nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini ileten Xi, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Xi ayrıca, Kral'ın liderliğinde Fas hükümeti ve halkının felaketin etkilerinin üstesinden gelebileceğine ve yurtlarını en kısa sürede yeniden inşa edebileceğine olan inancını dile getirdi.