Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider, Çin-Endonezya işbirliğinin önemini vurgulayarak, ikili ilişkilerin gelişimini teşvik etme konusunda anlaştı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Beijing'de bulunan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Salı günü bir araya geldi.

Xi, Çin ve Endonezya'nın son 10 yılda müzakere ve işbirliği yoluyla müşterek büyüme ilkesini takip ettiğini, kalkınmanın teşviki yönünde ortak çaba sergilediğini ve iki ülke halkına muazzam faydalar sağladığını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, Kuşak ve Yol'un inşasında uluslararası işbirliğinin önemli bir örneği olarak Çin-Endonezya işbirliğinden övgüyle söz etti.

Xi, Çin'in Endonezya'yla modernleşme ve ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirme yolunda karşılıklı desteği artırmaya ve ikili ilişkilerin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.