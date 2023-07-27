Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Chengdu'da bir araya geldi. Xi, Çin ve Endonezya arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmek ve bölgeye pozitif enerji sağlamak için bir fırsat olduğunu belirtti.

CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Widodo, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak ve Çin'i ziyaret etmek için Chengdu'da bulunuyor.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Xi, geçen yıl ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı.

Bu yıl Çin ve Endonezya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıl dönümü. Xi, Çin'in bunu Endonezya ile stratejik işbirliğini derinleştirmek, gelişmekte olan ülkelere ortak bir geleceği paylaşma, dayanışmayı ve işbirliğini sürdürme ve ortak kalkınmayı artırma konularında örnek olmak ve bölgeye ve dünyaya daha fazla kesinlik ile pozitif enerji sağlamak için bir fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduğunu söyledi.