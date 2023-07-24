Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dünya Üniversite Yaz Oyunları açılış törenine katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılacak ve ziyarette bulunan yabancı liderler için etkinlikler düzenleyecek.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 27-28 Temmuz tarihleri arasında Chengdu'da düzenlenecek olan 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılacağını ve törene katılan ve Çin'e ziyarette bulunan yabancı liderler için bir karşılama yemeği ve ikili etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

Sözcü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Guyana Cumhurbaşkanı İrfan Ali, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın açılış törenine katılıp Çin'e ziyarette bulunacağını belirtti.