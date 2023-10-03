Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominika Cumhurbaşkanı Sylvanie Burton'u tebrik etti

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, Dominika Milletler Topluluğu Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Sylvanie Burton'u tebrik etti.

Xi mesajında Dominika'yı Çin'in Karayipler bölgesindeki samimi dostu ve güvenilir ortağı olarak tanımladı.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Dominika'nın her zaman birbirlerine eşit muamele ettiklerini, ayrıca karşılıklı siyasi güvenin pekişmesi, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar vermesi ve iki halk arasındaki dostluğun derinleşmesi için iki ülkenin birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Xi, Çin'in temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını ilgilendiren konularda Çin'in hakkaniyetli tutumuna Dominika'nın verdiği daimi desteği takdir ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı mesajında, "İkili ilişkilerin gelişmesine büyük değer veriyorum. Önümüzdeki yıl, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümü olacak. Bunu her iki halka daha fazla fayda sağlamak ve ikili dostane ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Başkan Burton ile birlikte çalışmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.