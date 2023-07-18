Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cezayir Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutladı. Xi, Çin ve Cezayir'in samimi dost ve doğal ortaklar olduğunu belirtti ve işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Beijing'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

2023'ün iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin ve Cezayir'in ortak kalkınma ve ulusal yeniden canlanma yolunda samimi dost ve doğal ortaklar olduğunu kaydetti.

Xi, ülkesinin modernleşme yolunda Çin ulusunun her yönüyle büyük yeniden canlanmasını hızlandırırken, Cezayir'in ise "Yeni Cezayir" inşa etmek için çabaladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi, "Çin, iki ülke arasındaki kadim dostluğu devam ettirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı daha fazla geliştirmek için Cezayir ile birlikte çalışmaya istekli" dedi.

Xi, iki tarafın kendi temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Çin'in Taiwan, Xinjiang ve insan haklarıyla ilgili konulardaki adil tutumuna verdiği sağlam destek için Cezayir'e teşekkür etti. Xi, Cezayir'in ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasında Çin'in tam destek verdiğini, Cezayir'in ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini desteklediklerini ve iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını belirtti.

Xi, iki tarafı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda işbirliği yapmaya, altyapı, petrokimya, mineraller ve tarım gibi geleneksel alanlardaki ortaklığı derinleştirmeye, havacılık ve uzay, nükleer enerji, bilişim ve telekomünikasyon ile yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletmeye ve yeni büyüme alanları oluşturmaya çağırdı.

Çin'in, Cezayir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına, kapasitesi dahilinde yardım etmeye devam edeceğini belirten Xi, Cezayir'den daha kaliteli ürünler ithal edeceklerini ve Çinli firmaları Cezayir'de iş yapmaya teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.