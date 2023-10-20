Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ile bir araya gelerek, iki ülkenin birbirlerini desteklemesi gerektiğini belirtti. Xi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Brezilya'nın sanayileşme ve büyüme programıyla uyumlu olduğunu vurguladı.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ile bir araya geldi, 20 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya