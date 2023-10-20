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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ile bir araya gelerek, iki ülkenin birbirlerini desteklemesi gerektiğini belirtti. Xi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Brezilya'nın sanayileşme ve büyüme programıyla uyumlu olduğunu vurguladı.