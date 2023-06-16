Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill Gates ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Beijing'de bir araya geldi. Xi, Gates ve vakfını dünya genelinde yoksulluğu azaltma, sağlık, kalkınma ve hayırseverliği teşvik etme alanlarındaki uzun vadeli çalışmalarından ötürü övdü. Gates ise Çin'in yoksulluğu azaltmada ve Kovid-19 müdahalelerinde önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi görüşmede, dünya genelinde yoksulluğu azaltma, sağlık, kalkınma ve hayırseverliği teşvik etme alanlarındaki uzun vadeli çalışmalarından ötürü Bill Gates'i ve Gates Vakfı'nı övdü.

Çin Cumhurbaşkanı, "Şu anda dünya genelinde, yüzyılda görülmemiş önemli değişiklikler baş döndürücü bir hızda yaşanıyor. Bu çerçevede küresel zorluklara karşı Çin çözümleri olarak Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni gündeme getirdim" dedi.

Çin'in öncelikle kendi sorunlarını çözmeye odaklandığını söyleyen Xi, 1,4 milyardan fazla nüfuslu büyük bir ülke olan Çin'in uzun vadeli istikrarı ve sürdürülen kalkınmasının dünya barışı, istikrarı ve refahına büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in yoksulluğun azaltılmasındaki başarısını pekiştireceğini, kırsal canlanmayı sağlayacağını ve kırsal bölgelerdeki sağlık durumunu sürekli olarak iyileştireceğini söyledi.

Çin'in modernleşme yolu aracılığıyla ulusun her alanda yeniden canlanmasını ilerletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Xi, Çin'in asla hegemonya arayışındaki bir ülke durumuna düşmeyeceğini, bunun yerine ortak kalkınma ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturma amacıyla diğer ülkelerle birlikte çalışacağını belirtti.

Xi, Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon alanında tüm ülkelerle kapsamlı işbirliği yapmaya, ayrıca iklim değişikliği, pandemiyle mücadele ve halk sağlığı gibi küresel sorunlara müdahaleye destek verip aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin ilgili alanlarda Gates Vakfı ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini ve gelişmekte olan diğer ülkelere kapasitesi dahilinde destek ve yardım sağlayacağını ifade etti.

Gates'e "Bu yıl Beijing'de ağırladığım ilk ABD'li dostumsunuz" diyen Xi, dünyanın Kovid-19 pandemisinden çıktığı bir dönemde insanların anlayışlarını artırmak için daha fazla seyahat etmesi ve iletişim kurması gerektiğini vurguladı.

Xi, "Çin-ABD ilişkilerinin temelinde halklar yatıyor. ABD halkına olan umudumuzu her zaman koruduk ve iki halk arasındaki dostluk adına en iyisini diliyoruz" dedi.

Gates ise Çin ile işbirliğindeki ilerleme ve gelecek vizyonundan bahsetti. Gates, Çin'in yoksulluğu azaltmada ve Kovid-19 müdahalelerinde önemli başarılar elde ederek dünyaya iyi örnek olduğunu ifade etti.

Son yıllarda Gates Vakfı'nın Çin'le olan işbirliğinde gözle görülür ilerleme kaydedildiğini belirten Gates, Çin'de inovasyon ve kalkınmayı hızlandırmanın hem Çin hem gelişmekte olan ülkeler hem de dünya için faydalı olacağını kaydetti.

Gates Vakfı'nın inovasyon, küresel yoksulluğun azaltılması, kamu sağlığı, ilaçlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları, kırsal bölgeler ve tarım alanları gibi konularda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu belirten Gates, vakfın başarılı uygulama ve teknolojileri, gelişmekte olan diğer ülkelere yaymaya niyetli olduğunu da sözlerine ekledi.