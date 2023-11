BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Arjantin Devlet Başkanı seçilen Javier Milei'yi tebrik etti.

Xi, Salı günü gönderdiği tebrik mesajında, Çin ve Arjantin'in hem gelişmekte olan büyük ülkeler hem de yükselen ekonomiler olarak karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı olduğunu, ayrıca temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

İki ülke arasında çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin her iki halka da somut faydalar getirdiğini belirten Xi, Çin-Arjantin dostluğunun iki halkın kalbinde kök saldığını ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkede de toplumun her kesiminden insanın ortak uzlaşısı olduğunu vurguladı.

Xi, "Çin-Arjantin ilişkilerinin gelişmesine büyük önem veriyorum. İki halka daha çok fayda sağlamak amacıyla dostluğumuzu ilerletmek, kazan-kazan işbirliği yoluyla her iki ülkede kalkınma ve yeniden canlanmayı hızlandırmak ve Çin-Arjantin ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı büyümesini teşvik etmek üzere Milei ile çalışmaya hazırım" ifadesini kullandı.