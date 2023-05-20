Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı'na kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan 32. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla Arap Birliği Konseyi Dönem Başkanı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'a kutlama mesajı gönderdi.

Cuma günü gönderdiği mesajında, Arap Birliği'nin uzun bir süredir birlik içinde daha güçlü bir Arap dünyası inşa etmeye ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmayı ileriye götürmeye adanmış olduğunu kaydeden Xi, Arap ülkelerinin sürekli olarak birlik ve kendi kendini geliştirme yolunda yeni adımlar attığını ve yeni başarılar elde ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, çok kutuplu dünyada önemli bir güç olarak Arap ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sürdürülmesine olumlu katkılarda bulunan Suudi Arabistan'a yönelik takdirlerini ifade etti.

Çin ile Arap ülkeleri arasındaki geleneksel dostluğun binlerce yıla uzanan bir geçmişi olduğunu ve giderek daha güçlü hale geldiğini kaydeden Xi, son yıllarda iki taraf arasındaki stratejik işbirliğinin sürekli gelişip faydalı sonuçlar verdiğini ve Güney-Güney işbirliği ve karşılıklı fayda konusunda model teşkil ettiğini vurguladı.

Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin ilkinin geçen yılın Aralık ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başarılı şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Xi, Çin ve Arap ülkeleri liderlerinin, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşası, ilgili ulusal yeniden canlanmaların teşvik edilmesi, bölgesel barış ve kalkınmanın ileri götürülmesi ve uluslararası adalet ve eşitliğin desteklenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi konusunda ittifakla ortaklaşa karar verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, bunun Çin-Arap ilişkilerinin gelişiminde çığır açıcı bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Xi, gelecekte Çin'in Arap ülkeleriyle birlikte çalışarak Çin-Arap dostluğu ruhunu ileriye taşımaya, 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin sonuçlarını uygulamaya, Çin-Arap stratejik işbirliğini bir üst seviyeye çıkarmaya ve Çin-Arap dostluğunda yeni sayfalar açmaya hazır olduğunu söyledi.