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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD ziyareti için Beijing'den ayrıldı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, San Francisco'da düzenlenecek Çin-ABD zirvesi ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'den ayrıldı. Xi'ye ziyaretinde, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.