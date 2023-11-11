Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye ziyaret için hazırlanıyor

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Çin-ABD zirvesi ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Cuma günkü basın toplantısında, Çin'in Çin-ABD zirvesi hakkındaki beklentilerinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Xi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Çin-ABD zirvesi ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak için ABD'ye gideceğini söyledi. Sözcü, iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin şekillendirilmesinde stratejik, kapsamlı ve kilit öneme sahip konuların yanı sıra dünya barışı ve kalkınmayı ilgilendiren başlıca konularda derinlemesine görüşmede bulunacağını kaydetti.

Çin'in 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na yönelik beklentileri konusundaysa sözcü, APEC'in ilk liderler toplantısının 30. yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Xi'nin davet üzerine APEC'e seyahatinin, Çin'in Asya-Pasifik ekonomik işbirliğine verdiği büyük önemi yansıttığını belirtti.

Sözcü, dünya ekonomisinde giderek büyüyen istikrarsızlık ve belirsizlik faktörleriyle birlikte Asya Pasifik bölgesinin küresel büyümeye öncülük edecek bir ekonomi lokomotifi olarak kalmasına yönelik genel bir beklentinin olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda APEC'in Asya-Pasifik'teki ekonomi işbirliğine yönelik kilit önemdeki bir platform olduğuna dikkat çeken sözcü, Cumhurbaşkanı Xi'nin toplantıda önemli bir konuşma yaparak Çin'in Asya Pasifik işbirliğinin derinleştirilmesi ile bölgesel ve küresel büyümenin artırılması konularındaki belli başlı önerilerini açıklayacağını söyledi.

Sözcü, "Tüm tarafların, Asya Pasifik'teki ülke ve bölgeleri daha ilk başta neyin bir araya getirdiğini hatırlamalarını, bölgenin acil ihtiyaçlarına odaklanmalarını, dayanışma ve işbirliğini artırmalarını, çok yönlü ve dengeli bir şekilde 2040 APEC Putrajaya Vizyonu'na uygun hareket etmelerini, toplantıda olumlu sonuçlar için çalışmalarını ve böylelikle Asya Pasifik ve dünyanın geneli için yeni bir büyüme ivmesi yaratarak, birlikte ortak geleceğe sahip bir Asya Pasifik topluluğu inşa etmelerini umuyoruz" dedi.