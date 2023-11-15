Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere San Francisco'ya geldi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek ve APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere San Francisco'ya ulaştı. İki liderin bir araya gelmesi, Çin-ABD ilişkilerinin kritik bir dönemeçte olduğu için büyük ilgiyle takip ediliyor.
SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin-ABD zirve toplantısı gerçekleştirmek ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere Salı günü San Francisco'ya ulaştı.
Xi, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve diğer ABD'li temsilciler tarafından karşılandı.
Kaynak: Xinhua / Dünya