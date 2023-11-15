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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere San Francisco'ya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek ve APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak üzere San Francisco'ya ulaştı. İki liderin bir araya gelmesi, Çin-ABD ilişkilerinin kritik bir dönemeçte olduğu için büyük ilgiyle takip ediliyor.