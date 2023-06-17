Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15. Boğazlar Forumu'na kutlama mektubu göndererek, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların kapsamlı şekilde temaslarda bulunmaları ve işbirliğinin teşvik edilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15. Boğazlar Forumu'na kutlama mektubu gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri de olan Xi, Cumartesi günü gönderdiği mektubunda Boğazlar Forumu'nun Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların kapsamlı şekilde temaslarda bulunmaları ve işbirliğinin teşvik edilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, forumun Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında halklar arası alışverişlere ve entegre kalkınmaya sürekli olarak canlılık getirmesi umudunu dile getirdi.

Xi, Taiwan'daki soydaşlara saygı duymaya, ilgi göstermeye ve fayda sağlamaya, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ekonomik ve kültürel alışveriş ve işbirliğini teşvik etmeye ve çeşitli alanlarda entegre kalkınmayı ileri götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Xi, Çin kültürünün yaygınlaştırılması ve daha yakın bağların oluşturulması için ortak çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.

Xi, tarihin trendlerini yakalamak, Çin ulusunun genel çıkarlarını korumak ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine ve ulusal yeniden birleşme davasına katkıda bulunmak üzere Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların birlikte çalışmasına yönelik çağrıda bulundu.

15. Boğazlar Forumu, Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi, Fujian eyalet idaresi ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasından 82 kurum ve örgüt tarafından ortaklaşa düzenlendi. Forumun ana konferansı deniz kıyısındaki Xiamen kentinde Cumartesi günü başladı.