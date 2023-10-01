Çin Cumhurbaşkanı Pakistan'a taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan'ı sarsan bombalı saldırılar nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye taziye mesajı gönderdi. Xi, saldırılardan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü Pakistan'ı sarsan bombalı saldırılar nedeniyle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, ağır kayıplara neden olan saldırılardan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini iletirken, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Çin'in terörizmin her türüne şiddetle karşı çıktığını belirten Xi, Pakistan'ın ulusal istikrar ve güvenliğini koruma çabalarını kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang da Pakistan'ın geçici Başbakanı Enver el-Hak Kakar'a başsağlığı dileklerini iletti.