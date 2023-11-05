Çin Cumhurbaşkanı Nepal'e taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nepal'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumartesi günü Nepal Devlet Başkanı Ram Chandra Poudel'e taziye mesajı gönderdi. Xi mesajında, Nepal'in Karnali eyaletinde meydana gelen ve ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli depremden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nepal'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumartesi günü Nepal Devlet Başkanı Ram Chandra Poudel'e taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Nepal'in Karnali eyaletinde meydana gelen ve ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli depremden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Çin hükümeti ve halkı adına, depremde ölenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Poudel ve Nepal hükümetinin liderliğinde depremden etkilenen bölgelerdeki halkın zorlukların üstesinden gelerek yurtlarını en kısa sürede yeniden inşa edebileceklerine inandığını vurgulayan Xi, Çin'in Nepal'e afet yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'a taziyelerini iletti.