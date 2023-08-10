Çin, çevre suçlarına yönelik yeni hukuki yorumu açıkladı

Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, çevrenin kirletilmesine yönelik suçlarla mücadeleye destek olmak amacıyla yeni bir hukuki yorum geliştirdi. Yeni yoruma göre, çevreye zarar veren atık boşaltan veya bertaraf eden kişilere en az 7 yıl hapis cezası verilecek. Ayrıca, çevresel etki değerlendirmeleri ve sahte kanıt üretme gibi suçlar da cezalandırılacak.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, çevrenin kirletilmesine yönelik suçlarla mücadeleye destek olmak amacıyla yeni bir hukuki yorum geliştirdi.

Çarşamba günü açıklanan hukuki yoruma göre özel devlet koruması altındaki yaban hayatı ve bitkilere ya da özel devlet koruması altındaki türlerin habitatlarına büyük zarar veren radyoaktif atık, zehirli atık ve bulaşıcı hastalık patojenleri içeren atık boşaltan ya da bertaraf eden kişiler, en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yorumda ayrıca çevresel etki değerlendirmeleri, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve çevrenin korunmasına ilişkin diğer verilerle ilgili sahte kanıt üretilmesini içeren suçların cezalandırılmasına yönelik kriterler de ana hatlarıyla belirlendi.

15 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen hukuki yorum, Çin'in en üst yargı kurumlarının 1997 tarihli Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana çevrenin kirletilmesine ilişkin suçlara yönelik çıkardığı dördüncü yorum.