Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte 'Ankara'nın Taşına Bak' şarkısını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ankara'da Çince yabancı dil eğitimi veren tek devlet okulu Ayrancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Xuebin, katıldığı derste öğrencilerle Çince sohbet etti. Xuebin, en sevdiği Türkçe şarkı olduğunu belirttiği 'Ankara'nın Taşına Bak' şarkısını öğrencilerle birlikte seslendirdi. Öğrencilerin konuşma seviyesinden ve verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Xuebin, Türkçe öğrenmek istediğini ifade etti. Tüm öğrencileri Çin Büyükelçiliği'ne davet eden Xuebin, sözlük ve kitap gibi ihtiyaçları elçilik olarak karşılayacaklarını söyledi.

'HEPİNİZİN GELECEĞİ İÇİN POTANSİYEL FIRSATLAR GETİRDİK'

Öğrencileri tebrik ederek, öğretmenlere teşekkür eden Xuebin, "Dil bir ülkeyi anlamak için çok önemli bir anahtardır. Çin ve Türkiye, ikisi de tarihi açısından köprü olan ülkelerdir ve iki ülke de kendi bulunduğu bölgede çok etkilidir. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler de iyi bir eğilimle gelişmektedir. Burada Çince eğitim vermek için önemli bir zemin oluşturduk. Hepinizin geleceği için potansiyel fırsatlar getirdik. Umuyorum siz de dilinizi daha iyi geliştirirsiniz ve Çin-Türkiye iş birliklerine daha büyük katkıda bulunabilirsiniz. Tüm bu süreçte büyükelçilik olarak sizlere destek vereceğiz. Sizleri Çin'e de bekleriz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA DERİNLEŞMESİ GEREK'

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Xuebin, "Derse katıldıktan sonra fark ettim ki gerçekten buradaki Çince eğitim çok başarılı. Eğitim alanındaki iş birliğimiz, ikili ilişkilerin çok önemli bir kısmıdır. Devlet Başkanımız Şi Cinping ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerimiz çok iyi gelişmektedir. Mevcut ikili iş birliklerinin yanı sıra eğitim alanındaki iş birliğimizin daha da derinleşmesi gerekmektedir. Bu yüzden umuyorum ki eğitim alanındaki iş birliklerini, öğretmenler yetiştirme konusunda ve diğer ders programları konusunda daha da geliştirebiliriz. İkinci olarak, kültür alanındaki iş birliklerine de çok önem veriyoruz. İki ülke halklarının birbirlerini daha iyi bir şekilde anlaması lazım. Buna da destek vermemiz lazım. Karşılıklı olarak kültür elçilerimiz birbirini ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇERÇEVELETİP ODAMA ASACAĞIM'

Xuebin'e Çince not yazan ve yazılı olarak karşılığını alan 11'inci Sınıf öğrencisi Cansu Aylin Ertan, not kağıdını hayatı boyunca saklayacağını söyleyerek, "Burada Çince, okulumuza geldiğiniz için çok mutluyum yazıyor. Bunu büyükelçimize yazdım. O da karşılık olarak Çince 'Türkiye'yi çok seviyorum' yazdı. Etkileşim beni çok mutlu etti. Çok iyi bir anım oldu. Bunu çerçeveleteceğim ve odama asacağım" diye konuştu.