Çin Büyükelçisi Xie Feng: Çin, istikrar ve emniyet sunacak bir kaynak

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiği günümüz ortamında Çin'in, az bulunan istikrar ve çok ihtiyaç duyulan emniyeti sunacak bir kaynak olduğunu ifade ederek, Beijing'in Washington ile diyaloğa her zaman açık olduğunu belirtti.

WASHİNGTON, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiği günümüz ortamında Çin'in, az bulunan istikrar ve çok ihtiyaç duyulan emniyeti sunacak bir kaynak olduğunu ifade ederek, Beijing'in Washington ile diyaloğa her zaman açık olduğunu belirtti.

Xie, yeni görevine başlaması nedeniyle Çarşamba günü ABD-Çin İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikteki konuşması sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in politikasının açık ve şeffaf, izlediği yolun ise net olduğunu söyleyen Xie, "Başka ülkeleri istila etmek veya hegemonya kurmak genlerimizde yok. Ne dünyaya egemen olma ne de başkalarına meydan okuma niyetindeyiz" dedi.

Çin'in ekonomik toparlanmasının sağlam ilerlediğini ve parlak fırsatlar sunduğunu söyleyen Xie, ülkedeki devasa pazarın, iyi işleyen sanayi sisteminin, yüksek kaliteli iş gücü ve öngörülebilir iş ortamının Çin'e yeri doldurulamaz bir nitelik kazandırdığına işaret etti. Xie, Airbus'ın kısa süre önce Tianjin'de ikinci bir üretim hattı inşa etme planını duyurduğunu, Tesla'nın da Shanghai'da bir mega fabrika kuracağını açıkladığını hatırlattı.

Çin'in eşi görülmemiş fırsatlar yaratacak dışa açılım politikasındaki kararlılığının altını çizen Xie, Çin'in aynı zamanda dünyanın en büyük mal tüccarı, doğrudan yabancı yatırımcılar için en doğru adres ve küresel bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

50'den fazla ülke ve bölgenin ana ihracat pazarı, 140'tan fazla ülke ve bölgenin ise büyük ticaret ortağı olan Çin'in uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerine derinden entegre olduğunu belirten Xie, Çin'in kapılarını kapatması için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

Çin'in barışçıl kalkınma yolunda ilerlediğini ve dünyada kilit rol oynadığını kaydeden Xie, Çin'in barış için bağımsız bir dış politika izlemeye devam ettiğini, ayrıca Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Xie ayrıca, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'yı ziyaret ettiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştüğünü, ayrıca Çin hükümetinin Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna ve dört farklı ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasında oynadıkları rolden memnun olduklarını söyleyen Xie, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin başarılı geçtiğini, ayrıca Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Büyükelçi, Çin-ABD ikili ilişkilerine ilişkin ise Beijing'in her zaman Washington ile diyaloğa açık olduğunu belirterek, ikili ilişkinin her yönüyle idare edilmesinin asli önem taşıdığını ifade etti.

Xie, Çin ve ABD'nin bir zamanlar 100'den fazla diyalog mekanizmasına sahip olduklarını, fakat herkesin bildiği nedenlerden dolayı bunların rafa kaldırıldığını belirtti. ABD'nin son zamanlarda üst düzey temasları artırıp Bali gündemine geri dönme niyetini dile getirdiğini belirten Xie, riski azaltmanın ve ilişkileri istikrara kavuşturarak iyileştirmenin bir yolunu bulma yönündeki umudundan da bahsetti.

Xie, diyaloğun karşılıklı saygıya dayanması ve gerçek sonuçlar hedeflemesi gerektiğine işaret etti. Karşı tarafı yaptırım listesine koyarken diyalog ve işbirliği arayışına girmenin kesinlikle doğru bir yol olmadığını belirten Xie, tarafların sadece kendi iyiliğini hesaba katmasıyla yürütülen diyaloğun da işe yaramayacağını sözlerine ekledi.