Çin Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ilişkilerinin önemini vurguladı

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı olmasının her iki ülkenin çıkarına olduğunu belirtti. Xie, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin yeni dönemde birbiriyle iyi geçinmesinin temel ve doğru yolunu temsil eden üç ilkeyi hatırlattı. İki taraf arasında iletişimi sürdürme konusunda görüş birliğine varıldı.

WASHİNGTON, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisinin her iki ülkenin de çıkarına olacağını, bunun uluslararası toplumun da ortak beklentisi olduğunu ifade etti.

Xie, Salı günü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile yaptığı telefon görüşmesinde, görevini yapmasında verilen destek ve gösterilen kolaylık için ABD'ye teşekkür etti.

Büyükelçi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, iki ülkenin yeni dönemde birbiriyle iyi geçinmesinin temel ve doğru yolunu temsil eden karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinden oluşan üç ilkeyi gündeme getirdiğini hatırlattı.

Xie, ABD'nin ikili ilişkileri kademeli olarak rayına oturtmak hedefiyle, aynı doğrultuda Çin ile birlikte çalışması, iki ülke lideri arasında Endonezya'nın Bali kentinde varılan ortak uzlaşıya bağlı kalması, saygı göstermesi ve somut adımlarla engelleri ortadan kaldırması, Taiwan meselesi gibi önemli ve hassas konuları, Çin ve ABD arasındaki ortak bildirilerde belirlenen ilkelere uygun olarak doğru şekilde ele alması, diyaloğu ilerletmesi, farklılıkları yönetmesi ve işbirliğini yürütmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Sherman ise Xie'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, görevlerini yerine getirmesinde büyükelçiye kolaylık ve destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

İki taraf ayrıca, ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunurken, iletişimi sürdürme konusunda görüş birliğine vardı.