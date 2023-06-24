Çin Büyükelçisi Xie Feng, Amerika kıtasındaki ülkelerin bölgesel konferansında konuştu

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Amerika kıtasındaki ülkelerin bir araya geldiği bölgesel bir konferansa katılarak Çin modernleşmesi ile Çin'in insan hakları ve demokrasi alanındaki tarihi başarıları hakkında bir konuşma yaptı.

WASHINGTON, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, kısa süre önce Amerika kıtasındaki ülkelerin bir araya geldiği bölgesel bir konferansa katılarak Çin modernleşmesi ile Çin'in insan hakları ve demokrasi alanındaki tarihi başarıları hakkında bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin'in Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Daimi Gözlemcisi olan Xie, organizatörün daveti üzerine OAS Genel Kurulu'nun 53. Olağan Oturumu'na katılan Çin hükümet heyetine başkanlık yaptı. Çarşamba-Cuma günleri arasında Washington'da düzenlenen etkinlik, 30'dan fazla bölge ülkesinin dışişleri bakan ve bakan yardımcılarını bir araya getirdi.

OAS üye devletleriyle daimi gözlemciler arasında düzenlenen diyalog toplantısında söz alan Xi, Çin'in insan hakları kalkınmasında zamanın ruhunu yakalayan ve ulusal koşullara uygun bir yola bağlı olduğunu ve halk demokrasisini tüm süreçleriyle ve sürekli olarak geliştirdiğini söyledi.

Xie, bu demokrasi tarzının hem süreç hem de sonuç, hem prosedür hem de öz bakımından varlık gösterdiğini belirtti. Dolaylı ve dolaysız demokrasinin bir birleşimi olan bu demokrasinin, yapısı itibarıyla halk demokrasisi olduğunu ve aynı zamanda devletin iradesini temsil ettiğini kaydeden Xie, buradan hareketle söz konusu demokrasinin en yaygın, hakiki ve etkin sosyalist demokrasi olduğunu vurguladı. Demokrasinin bir slogan olmadığını ve gerçek sorunları çözmek için kullanılması gerektiğini vurgulayan Xie, "Ayakkabının ayağına uyup uymadığını sadece onu giyen bilir" dedi.

Her duruma uyan tek bir kalkınma modelinin bulunmadığını kaydeden Xie, Çin'in insan haklarının güvenlik yoluyla korunmasını, kalkınma yoluyla teşvik edilmesini ve işbirliği yoluyla ileri taşınmasını savunduğunu sözlerine ekledi. Xie, "Gerçek demokrasi ve insan haklarının, diğer ülkelerin demokrasi modelleri ve insan hakları uygulamalarına yönelik tercihlerine saygı duyulması anlamına geldiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Xie, Çin'in etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi memnuniyetle karşıladığını ve insan haklarının korunmasına yönelik küresel davanın ilerletilmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşası için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çin ile Latin Amerika ve Karayip (LAC) ülkeleri arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Xie, devlet başkanları arasındaki diplomasinin kılavuzluğunda Çin-LAC ilişkilerinin eşitlik, karşılıklı fayda, inovasyon, açıklık ve halka fayda sağlama niteliklerine sahip yeni bir döneme girdiğini söyledi. İki taraf arasındaki işbirliğinin bölgedeki insanlara somut faydalar getirdiğini belirten Xie, şu ana kadar 22 bölge ülkesinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katıldığını ifade etti.

Büyükelçi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile LAC ülkelerinin ulusal kalkınma stratejileri arasında daha fazla sinerji oluşturmak ve ortak geleceğe sahip bir Çin-LAC topluluğunu birlikte kurmak üzere Çin'in bu ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.