Çin Büyükelçisi Xie Feng, ABD'yi İyi Geçinmek İçin Doğru Yolu Ortaklaşa Keşfetmeye Çağırdı

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile yaptığı görüşmede, ABD'yi Çin ile aynı doğrultuda hareket etmeye ve iyi geçinmek için doğru yolu ortaklaşa keşfetmeye çağırdı.

WASHINGTON, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, ABD'yi Çin ile aynı doğrultuda hareket etmeye ve iyi geçinmek için doğru yolu ortaklaşa keşfetmeye çağırdı.

Xie, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile Perşembe günü yaptığı görüşmede Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin, hem dünya halklarının hem de dünyanın geleceğinin refahı için önem taşıdığını söyledi.

Büyükelçi, ABD tarafının yeni dönemde Çin ile aynı doğrultuda ilerlemesi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki önemli ortak anlayışları gerçekleştirmek için somut adımlar atması ve iyi geçinmek için doğru yolu ortaklaşa keşfetmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Xie, Çin-ABD ilişkilerini rayına oturtmak için karşılıklı saygı, barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini sürdürmenin, diyaloğu ilerletmenin, farklılıkları yönetmenin ve işbirliğini desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Nuland ise Xie'yi yeni görevinden dolayı kutlarken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Xie'ye görevini yerine getirmesinde kolaylık ve destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu ve yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.