Çin Büyükelçisi: Japonya'nın Fukushima'daki su boşaltma planı derhal askıya alınmalı

Çin'in Tokyo Büyükelçisi, Japonya'nın Fukushima Daiichi nükleer santralindeki su boşaltma planının derhal askıya alınması gerektiğini belirtti. Büyükelçi, suyun içerdiği radyonüklid türlerinin arıtma teknolojisiyle etkili bir şekilde temizlenemeyeceğini ve planın güvenilirlik ve izlenebilirlik sorunları olduğunu ifade etti.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Jianghao, açıklamasında çeşitli ülkelerdeki nükleer santrallerin su tahliye ettiğini, ancak tahliye edilen bu suyun, erimiş çekirdekle temas halinde olan kirli su değil, soğutma suyu olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Jianghao, planda bir çok bilinmez olduğunu ve suyun boşaltılmasının bir benzeri olmadığını ifade ederek işlemin derhal askıya alınması gerektiğini belirtti. Büyükelçilikten bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;