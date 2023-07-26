Çin Büyükelçiliği, PLA'nın 96. yıl dönümü için resepsiyon düzenledi

Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle Pazartesi günü bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian, Çin Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Zheng Yuchong, Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yusuf Haddad ve Lübnan Savunma Bakanı temsilcisi George Shreim'in de aralarında bulunduğu 350'den fazla kişi katıldı.

BEYRUT, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle Pazartesi günü bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian, Çin Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Zheng Yuchong, Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yusuf Haddad ve Lübnan Savunma Bakanı temsilcisi George Shreim'in de aralarında bulunduğu 350'den fazla kişi katıldı.

Zheng resepsiyonda yaptığı konuşmada Çin ve Lübnan orduları arasındaki dostane işbirliğinin yeni zirvelere ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

Zheng, "Çin her zaman barışçıl kalkınma yolunu takip etmiş, doğası gereği savunmacı bir ulusal savunma politikası izlemiş, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni güçlü bir şekilde uygulamış, barışı koruma gibi kutsal bir görevi yerine getirmiş ve insanlık için ortak bir geleceği olan bir toplumun inşasını desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon sırasında Çin'in ulusal savunma inşasına ilişkin fotoğraflar sergilendi.