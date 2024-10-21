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Çin, Büyük BRICS İş Birliği için Harekete Geçti

Çin, Büyük BRICS İş Birliği için Harekete Geçti
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Çin Dışişleri Bakanlığı, 'Büyük BRICS İş Birliği' girişimini ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Bu yılın BRICS zirvesi, grubun genişlemesinden sonraki ilk üst düzey buluşma olma özelliğini taşıyor.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, 'Büyük BRICS İş Birliği'ni ileriye taşımak için gayret göstereceklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlenen basın toplantısında BRICS ile ilgili açıklamada bulundu. Sözcü, bu yılın 'Büyük BRICS İş Birliği' girişiminin başlangıç yılı olduğunu ve zirvenin aynı zamanda BRICS grubunun genişletilmesinden sonra yapılacak ilk üst düzey görüşme olacağını belirtti.

Lin, BRICS'in kurulmasından bu yana her zaman açıklık, kapsayıcılık, iş birliği, kazan-kazan ruhuyla dayanışma ve kendi gücüne dayalı gelişme iradesiyle çok taraflılığı savunmaya çalıştığını söyledi.

Çin'in ilgili taraflarla 'Büyük BRICS İş Birliği'ni istikrarlı şekilde ileriye götürmek için gayret gösterdiğini aktaran Sözcü Lin Jian, küresel güney ülkelerinin birleşik ve kendi gücüne dayalı olarak geliştikleri yeni bir yüzyıl açmaya, dünyanın barış ve gelişmesini hızlandırmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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