Çin, Brunei vatandaşlarına vizesiz girişi yeniden başlatacak

BANDAR SERİ BEGAWAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınmış olan Brunei vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz giriş uygulamasını yeniden başlatacak.

Çin'in Brunei Büyükelçiliği Pazar günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin 26 Temmuz'dan itibaren, umuma mahsus pasaport sahibi Brunei vatandaşlarının iş, seyahat ve turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit geçiş amacıyla Çin'e girebilmelerine imkan veren 15 günlük vizesiz giriş politikasını yeniden başlatacağını belirtti.

Duyuruya göre halihazırda Çin vizesine sahip olan Brunei vatandaşlarının vizeleri geçerli olmaya devam edecek. Büyükelçilik tarafından kabul edilmiş olan vize başvuruları da işleme alınmaya devam edecek.

Şu anda umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşları, Brunei Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere girişin yapıldığı tüm sınır kontrol noktalarında 14 günlük kalış süresi için vize başvurusunda bulunabiliyor.