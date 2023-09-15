Çin BM'yi Japonya'nın nükleer kirli su boşaltmasına karşı uyardı

1. Milletler Sarayı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu Başkanı Chen Xu, BM İnsan Hakları Konseyi'ni Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltması sorununa daha fazla eğilmeye, Japonya'yı ise boşaltma işlemini derhal durdurmaya çağırdı.

Chen Xu, güvenli içme suyu ve sanitasyona ilişkin insan hakları konusunda BM Özel Raportörü ile Perşembe günü gerçekleştirdiği interaktif diyalog sırasında, Fukuşima'daki nükleer kirli su gerçekten güvenli olsaydı, Japonya'nın bunu okyanusa boşaltmak zorunda kalmayacağını ve şayet güvenli değilse kesinlikle boşaltmaması gerektiğini kaydetti.

"Japon hükümeti, Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyu tek taraflı olarak ve zorla okyanusa boşaltmaya başladı. Bu durum, Pasifik'e kıyısı olan ülkelerdeki ve hatta tüm dünyadaki insanların sağlık, kalkınma ve çevre haklarını ciddi şekilde ihlal etmiştir. Boşaltma işleminin meşruiyeti, yasalara uygunluğu ve güvenliği uluslararası toplum tarafından sorgulanmış ve hem Japonya'daki ve hem de Güney Kore'deki insanların şiddetli muhalefetiyle karşılaşmıştır. Fukuşima'daki nükleer kirli su gerçekten güvenli olsaydı, Japonya bunu okyanusa boşaltmak zorunda kalmazdı. Şayet güvenli değilse, kesinlikle boşaltmaması gerekir."

Fukuşima nükleer kazası, bugüne kadar dünyanın gördüğü en ciddi nükleer felaketlerden biri. Mart 2011'de büyük bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen çekirdek erimeleri nedeniyle, 60'tan fazla radyoaktif element içerdiği bilinen büyük miktarda kirli su ortaya çıkmıştı.

Yerli balıkçıların, komşu ülkelerin ve dünya çapındaki çevre uzmanlarının çağrılarını dikkate almayan Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki nükleer kirli suyu okyanusa boşaltmaya başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor.(XHTV)