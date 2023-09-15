Çin BM'ye yasadışı yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, uluslararası insani yardım çalışmalarının iyileştirilmesi için yasadışı tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde kamu ile özel sektör arasındaki insani yardım ortaklığının ileri götürülmesi konulu açık tartışmada söz alan Zhang, yasadışı tek taraflı yaptırımların, ilgili ülkelerde kamu sektörünün eğitim ve gıda tedariki gibi temel hizmetler sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini kaydetti. Tek taraflı yaptırımların ayrıca özel sektörün ticaret, yatırım ve iş operasyonlarındaki normal faaliyetlerine müdahale ettiğini ve bu suretle kamu ile özel sektör arasındaki insani yardım işbirliğinin önündeki en büyük engel haline geldiğini vurguladı.

Zhang, "Uluslararası toplum ortaklaşa hareket ederek ilgili ülkeleri tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmaya, bu yaptırımların olumsuz etkilerini bertaraf etmeye ve uluslararası insani eylemler için elverişli koşullar yaratmaya çağırmalıdır" dedi.

Zhang, tüm insanlığın ortak çabası olan insani yardım davasının farklı medeniyetler arasında en büyük uzlaşıyı sağlayabileceğini belirtti. Sözcü, uluslararası toplumun hakiki çok taraflılığı uygulaması, uluslararası insani yardımı teşvik etmesi, kamu sektörü, özel sektörler ve sivil toplum da dahil olmak üzere tüm aktörleri bir araya getirmesi, yatırımı artırması, zorluklarla ortaklaşa mücadele etmesi ve ilgili ülke ve bölgelerdeki insani durumu sürekli olarak iyileştirmesi gerektiğini söyledi.