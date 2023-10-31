Çin BM'ye İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması çağrısı yaptı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail ile Filistin arasındaki husumetin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Zhang, BM Genel Kurulu'nun acil ve kalıcı insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail ile Filistin arasındaki husumetin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Zhang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun acil ve kalıcı insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı Cuma günü ezici çoğunlukla kabul ettiğini belirterek, bunun doğru yöne işaret ettiğini söyledi.

Temsilci, Çin'in çatışmanın taraflarını tüm düşmanlıkları durdurmaya, çatışmalara son vermeye, insani ateşkesi uygulamaya ve gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye ciddiyetle çağırdığını belirtti.

Zhang, İsrail'i işgalci güç olarak uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye, Gazze üzerindeki tüm ablukasını kaldırmaya, acil tahliye emrini derhal iptal etmeye ve daha büyük bir insani felaketi önlemek için temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini süratle yeniden tesis etmeye ciddiyetle çağırdıklarını söyledi.

Temsilci ayrıca, siyasi çözüm yoluna yeniden dönülebilmesi için rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını kolaylaştırmak üzere diplomatik çabaların artırılması ve bu temelde diyalog için alan açılması yönünde çalışılması çağrısında bulundu.

Zhang, ilgili taraflar üzerinde özel nüfuzu bulunan malum büyük ülkeden de kendi çıkar ve jeopolitik kaygılarını bir kenara bırakarak savaşı durdurmak ve barışı yeniden tesis etmek üzere her türlü çabayı göstermesini istedi.

On yıllardır devam eden İsrail-Filistin çatışmasının, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını gösterdiğini söyleyen Zhang, sivillere toplu ceza uygulamakla mutlak güvenliğin sağlanamayacağını vurguladı.

Zhang, "Çatışmanın taraflarını, güç kullanımına körü körüne bağlılıklarını terk etmeye ve şiddet döngüsünü kırarak ortak güvenliği sağlama yoluna bağlı kalmaya çağırıyoruz" dedi.

BM Genel Kurulu'nun şu ana kadar Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili birçok toplantı yaptığını hatırlatan Zhang, konseyi bir kez daha en kısa sürede birliği güçlendirmeye, uzlaşı oluşturmaya, ayrıca sorumlu ve somut adımlar atmaya çağırdı.