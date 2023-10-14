Çin BM'ye Filistin-İsrail ateşkesi için çağrıda bulundu

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Filistin ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için gerekli önlemlerin acilen alınması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Filistin ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için gerekli önlemlerin acilen alınması çağrısında bulundu.

Cuma günü acil durum istişareleri kapsamında BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zhang, Çin'in pozisyonunu temsilen, Filistin ile İsrail arasındaki mevcut ciddi durum hakkında açıklamalarda bulundu ve daha büyük insani felaketlerin önlenmesine yönelik kritik ihtiyaca vurgu yaptı.

Son çatışmaların "devasa sivil can kayıplarına ve insani krizlere" yol açtığını kaydeden Zhang, Çin'in sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırıyı kınadığını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşı olduğunu ifade etti.

Zhang, "Çin, tüm taraflara azami düzeyde itidal göstermeleri çağrısını ve gerilimin daha fazla tırmanmasını ve savaş alevlerinin yayılarak bölgesel ve uluslararası güvenliğe etki etmesini önlemek üzere mümkün olan en kısa sürede bir ateşkesin gerçekleştirilmesine yönelik tüm çabalara olan desteğini yinelemekte" dedi.

Çin'in BM temsilcisi, silahlı bir çatışmada sivillerin korunmasının, uluslararası insani hukuk uyarınca "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Zhang, "Gelişigüzel güç kullanımı kabul edilemez. Ne Filistinli ne de İsrailli siviller hedef alınmamalı" dedi.

Zhang, BM personeli ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinin "güvence altına alınması gerektiğini" ifade etti.

Temsilci ayrıca, Çin'in İsrail'in "Gazze'ye yönelik "tam kuşatma" uygulamasının ve Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun 24 saat içinde acil tahliye edilmesi emrinin sonuçları hakkında ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Zhang, "Çin, İsrail'i uluslararası toplumun ve BM Genel Sekreteri'nin Gazze'de insanların toplu şekilde cezalandırılmasına sona verme çağrılarına kulak vererek insani felaketleri şiddetlendirmekten kaçınmaya çağırmakta" dedi.