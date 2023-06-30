Çin, BM'nin amacına her zaman destek verecek

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile bir araya geldi. Wang, Çin'in BM'nin amacına her zaman destek verdiğini belirtti ve dünya barışının mimarı, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin savunucusu olacağını vurguladı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Perşembe günü Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin'in kurucu üyesi olarak BM'nin amacına her zaman kararlı şekilde destek verdiğini söyledi. Wang, Çin'in, tarihin neresinde olursa olsun veya hangi kalkınma aşamasına ulaşırsa ulaşsın, her zaman dünya barışının mimarı, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin savunucusu olacağını belirtti.

Wang, Çin'in BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü sağlam şekilde desteklediğini, gerçek çok taraflılığı sıkı bir şekilde savunup uyguladığını ve BM Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine dayalı uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla desteklediğini söyledi.

Diplomat, Çin'in bugün dünyanın karşı karşıya olduğu barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişim konularındaki açıklarını kapatmak için Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni öne çıkardığını hatırlattı. Wang, bunun gelişmekte olan ülkelerin en yaygın ve acil isteklerine verilmiş bir yanıt olduğunu ve Çin'in en büyük gelişmekte olan ülke olarak sahip olduğu sorumluluğu yansıttığını ifade etti.

"Kalkınma ortak hedefimiz" diyen Wang, "Çin, bütün BM kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmeye ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni zamanında gerçekleştirilmesi için çalışmaya hazır" dedi.

Mohammed ise Çin'e BM'nin amacına verdiği sağlam destekten ötürü teşekkür etti ve iki tarafın barışı koruma ve kalkınmayı destekleme gibi alanlarda derinlemesine işbirliği yaptıklarını söyledi.

BM'nin, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi önemli girişimlerini takdir ettiğini ve desteklediğini belirten Mohammed, "Birçok küresel zorluk karşısında, çok taraflı ortaklıklara sadık kalmalı ve ortaklaşa çözüm bulmak için Çin'in liderliğine güvenmeliyiz" dedi.

Mohammed ayrıca, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ile mücadele, çölleşmenin önlenmesi ve kontrolü, dijital inovasyon ve diğer alanlarda Çin ile işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.