Çin, BM İnsan Hakları Konseyi'nde kalkınmanın insan haklarına katkısını vurguladı

Çin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumunda kalkınmanın tüm insan haklarına katkısına dikkat çekti ve uluslararası toplumu bu konuda daha fazla önem vermeye çağırdı.

CENEVRE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumunda uluslararası toplumu, kalkınmanın tüm insan haklarının uygulanmasına yönelik katkısına daha fazla önem vermeye çağırdı.

Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından toparlanma bağlamında "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların yeni metodolojilerle aşılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Chen, "Kalkınmanın insan haklarının tüm çeşitlerinden yararlanmaya katkısı" başlıklı karar taslağına ilişkin tanıtım konuşmasında, kalkınma ve insan haklarının birbirine bağlı ve birbirini güçlendiren unsurlar olduğunu vurguladı.

Tüm devletleri insan haklarından daha iyi yararlanılmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kalkınma için fırsat eşitliğini teşvik etmek üzere sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye çağıran karar tasarısı daha sonra 30 lehte, 12 aleyhte ve beş çekimser oyla kabul edildi.

Chen, "Tüm ülkelerin halkları, 2030 Gündemi'nin uygulanmasına ve özellikle Kovid-19 salgınından toparlanma bağlamında herkesin insan haklarının tümünden tam olarak yararlanılmasına büyük umutlar bağlıyor" dedi.

Chen, "Karar taslağının, tüm ülkelerin Kovid-19 salgınından toparlanma sürecinde kalkınmanın tüm insan haklarından yararlanılmasına katkısını tam olarak kullanmalarına ve yüksek kaliteli, kapsayıcı ve hakkaniyetli kalkınma adına eşitsizlikleri ele alma çabalarında insan merkezli bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olacağını umuyoruz" diye konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumu Cuma günü geç saatlerde sona erdi.