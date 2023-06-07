Çin BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Hidroelektrik Santrali Barajının Tahrip Edilmesinden Endişeli

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Ukrayna'daki Kahovka hidroelektrik santrali barajının tahrip edilmesinden ciddi endişe duyduğunu dile getirdi. Zhang, uluslararası insani hukukla korunan sivil tesislerin korunmasının önemli bir ilke olduğunu belirtti. Güvenlik Konseyi'nde konuşan Zhang, barajın çökmesinin insani, ekonomik ve ekolojik sonuçlarından endişe duyduklarını ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Ukrayna'nın güneyindeki Kahovka hidroelektrik santrali barajının tahrip edilmesinden ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Zhang Salı günü yaptığı açıklamada, silahlı çatışmalarda sivillerin ve kritik sivil tesislerin korunmasının uluslararası insani hukukla güvence altına alınan önemli bir ilke olduğunu söyledi.

Temsilci, "Kahovka hidroelektrik santralindeki barajın yıkılmasından ciddi endişe duyuyoruz. Bunun insani, ekonomik ve ekolojik sonuçları bizi derinden endişelendiriyor. Çatışmanın bütün taraflarını uluslararası insani hukuka riayet etmeye, ayrıca sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Güvenlik Konseyi acil toplantısında konuşan Zhang, barajın çökmesinin sellere neden olduğunu, çok sayıda insanın acilen tahliye edilmesi gerektiğini ve on binlerce insanın içme suyuna erişimde güçlüklerle karşılaşabileceğini belirtti. Temsilci, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının olaydan etkilenen insanların tahliye edilmesine yardım etmedeki aktif çabaları ve sonrasında yapılacak yardım konusunda Çin'in desteğini ifade etti.

Barajın oluşturduğu rezervuar, aynı zamanda Zaporijya nükleer santralinde suyu soğutmaya yönelik önemli bir kaynak görevi görüyor. Çin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı başkanının, barajın yıkılmasının Zaporijya nükleer santrali için herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını doğruladığını kaydetti. Ancak rezervuardaki su çekilmeye devam ettiği için gelecekte nükleer santrale su pompalamaya devam etmesi mümkün olmayabilir.

Zhang, "Çin olası bir nükleer felaket durumunda kimsenin bundan muaf kalamayacağı görüşünü yineliyor. Çatışmayı tırmandırabilecek ve yanlış hesaplamalara yol açabilecek söz ve eylemlerden kaçınılması ve Zaporijya nükleer santralinin güvenlik ve emniyetinin korunması için azami itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Ukrayna'daki krizin uzaması ve hatta daha da artması konusunda Çin'in endişeli olduğunu söyleyen Zhang, son olayın, bir çatışma durumunda her şeyin olabileceğini bir kez daha gösterdiğine işaret etti. Temsilci, tırmanmasına izin verildiği takdirde savaşın sadece daha fazla acı ve felaket değil, öngörülmesi zor büyük riskleri de beraberinde getireceğini söyledi.

İlgili tarafların mantıklı, itidalli olması ve barış görüşmelerine en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Zhang, uluslararası toplumun diyalog ve müzakereler için elverişli şartlar yaratmak ve barışı sağlamak üzere daha büyük bir aciliyet duygusuyla hareket ederek hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini belirtti.

Temsilci, özellikle önemli etkiye sahip ülkeler başta olmak üzere bütün ülkelerin, kendi stratejik gündemini ilerletmek için büyüyen krizden kazanç elde etmeye çalışmak şöyle dursun, ateşi körükleyip gerilimi artırmaktan imtina etmesi gerektiğini ifade etti.

Zhang, Çin'in barıştan yana olmaya ve ilgili ortaklarıyla birlikte barış müzakerelerini desteklemek ve Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulmak için aralıksız çaba sarf etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.