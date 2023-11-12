Çin BM Daimi Temsilcisi İsrail ve Filistin Arasında Ateşkes Çağrısı Yaptı

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail ve Filistin arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Zhang, ateşkesin Gazze halkının hayatta kalması için tek umut kaynağı olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail ve Filistin arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Zhang Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin-İsrail durumuna ilişkin acil toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı ve çatışmalar sona erdirilmeli" derken, ateşkesin Gazze halkının hayatta kalması için tek umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Zhang, "Başta taraflar üzerinde önemli etkiye sahip olan büyük ülke olmak üzere tüm tarafların, bütün jeopolitik mülahazaları ve çifte standartları bir kenara bırakarak tüm çabalarını ateşkesin sağlanması ve çatışmanın sona erdirilmesi hedefine odaklamalarını istiyoruz. İsrail'i, Batı Şeria'da yoğunlaşan yerleşimci şiddetini durdurarak, bölgede sıcak nokta oluşmasını ve çatışmanın yayılmasını önlemeye çağırıyoruz" dedi.

Zhang, "Aralarında 4,000'den fazla çocuğun da bulunduğu on binlerce insan hayatını kaybetmişken, 1,6 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmışken, 2,3 milyon insanın su, elektrik, yakıt, gıda ve ilaca erişimi kesilmeye devam ederken, hastaneler, okullar, mülteci kampları ve BM tesisleri sık sık hedef alınmışken bu sadece bir insani kriz değil, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de ifade ettiği gibi, bu bir insanlık krizidir" diye konuştu.