Çin BM Daimi Temsilcisi: İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes en önemli öncelik

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan gelişmelerin acil ve kapsamlı bir ateşkesin önemini gösterdiğini belirtti. Zhang, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve insani yardımların yetersiz kalacağını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail- Filistin çatışmasında son birkaç gün içinde yaşanan gelişmelerin, acil ve kapsamlı bir ateşkesin en önemli öncelik olması gerektiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Çarşamba günü düzenlediği acil toplantıda konuşan Zhang, savaş devam ettiği sürece uluslararası insani hukukun daha da ihlal edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmazsa bütün insani yardımların yetersiz kalacağını vurguladı.

Zhang ayrıca uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında Güvenlik Konseyi'nin birincil sorumluluk sahibi olduğunu, çatışmaların sürekli yayılması ve ufukta görünen insani felaket karşısında sessiz kalmak ve harekete geçmeyi daha fazla ertelemek için hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi. Güvenlik Konseyi'nin atacağı adımların devam eden diplomatik çabaları sekteye uğratacağı iddialarına katılmadıklarını belirten Zhang, Rusya ve Brezilya tarafından önerilen çözüm taslakları kabul edilmemiş olsa da Güvenlik Konseyi'nin elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.