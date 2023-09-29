Çin, Beijing'de Küresel Güvenlik İnisiyatifi Forumu düzenleyecek

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, 10. Beijing Xiangshan Forumu'nun 29-31 Ekim tarihleri arasında başkent Beijing'de düzenleneceğini ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi kapsamındaki kilit işbirliği alanlarına odaklanacağını söyledi.

Wu, Perşembe günü yaptığı açıklamada forumun, güvenlik işbirliğini ilerletme konusundaki görüşlerini ifade etmek üzere tüm taraflara eşit fırsat sunacağını kaydetti.

İlk olarak 2006 yılında gerçekleştirilen forumun dünyadaki en önemli güvenlik diyaloğu platformlarından biri haline geldiğini belirten Wu, 40'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan resmi temsilcilerin bu yılki foruma katılım teyidi yaptığını sözlerine ekledi.