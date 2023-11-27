Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'a Kutlama Mesajı Gönderdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda başbakanı olarak göreve başlayan Christopher Luxon'a Pazartesi günü bir kutlama mesajı gönderdi. Li, Çin ve Yeni Zelanda'nın önemli ortaklar olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkilerinin önemine vurgu yaptı ve yeni hükümetle işbirliğini güçlendirmek için hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda başbakanı olarak göreve başlayan Christopher Luxon'a Pazartesi günü bir kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Yeni Zelanda'nın iki önemli ortak olduğunu belirten Li, 50 yılı aşkın süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Çin'in Batılı ülkelerle ilişkilerinde Çin-Yeni Zelanda ilişkisinin öne çıktığını belirtti.

İki ülkenin ortaklaşa pek çok "ilki" gerçekleştirdiğine değinen Li, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliği sonucu elde edilen verimli sonuçların iki halka da somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin Çin-Yeni Zelanda ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, ikili kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler kaydetmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla üst düzey etkileşimleri sürdürmek, karşılıklı faydalı işbirliğini güçlendirmek ve dostane iletişimi artırmak üzere Luxon liderliğindeki yeni hükümetle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.