Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda dayanışma ve işbirliğini vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında, küresel sorunlarla mücadelede dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında dayanışma ve işbirliğinin altını çizdi.

Li, Salı günü yaptığı konuşmada, "Küresel krizlerin şoklarını atlatan bizler, dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtimam göstermeliyiz" dedi.

Son üç yılda tüm ülkelerin Kovid-19 pandemisine karşı büyük mücadele sergilediğini kaydeden Li, bu mücadeleyle insanlığın birlikte hareket etme ve zor zamanlarda birbirini kollama konusundaki sağlam metanetinin ortaya konulduğunu dile getirdi.

Büyük bir kriz durumunda hiçbir ülkenin zararsız kurtulamayacağını ve sorunları tek başına çözemeyeceğini vurgulayan Li, insanlığın iklim değişikliği, borç riskleri, büyümenin yavaşlaması ve refah açıkları gibi küresel sorunlarla da karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Li, "Ortak geleceğe sahip bir topluluk olarak bizler işbirliğinin getirilerini el üstünde tutmalı, kazan-kazan işbirliği konseptini kucaklamalı, bu küresel sorunları çözmek ve insanlığın ilerleyişini desteklemek üzere birlikte çalışmalıyız" dedi.