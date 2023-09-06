Çin Başbakanı Li Qiang: Yeni bir Soğuk Savaşa karşı çıkmak önemli

Çin Başbakanı Li Qiang, yeni bir Soğuk Savaşa karşı çıkmanın ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların uygun şekilde ele alındığından emin olmanın asli öneme sahip olduğunu belirtti.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeni bir Soğuk Savaş'a karşı çıkmanın ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların uygun şekilde ele alındığından emin olmanın asli öneme sahip olduğunu belirtti.

Li, Çarşamba günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, "Müşterek hususlara dayalı ortak zemin arayışımızı kararlılıkla sürdürürken, farklılıklardan korkmak için de bir nedenimiz yok. Bunları çözmek için doğru yolu bulacağız" dedi.

Li, "Farklılıkları kontrol altında tutmak için şu anda elzem olan şey taraf tutmaya, blok cepheleşmesine ve yeni bir Soğuk Savaşa karşı çıkmak, ayrıca ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve ihtilafların uygun şekilde ele alınmasını sağlamaktır" dedi.

Ülkeler arasında yanlış anlaşılmalar, çatışan çıkarlar veya dış müdahaleler nedeniyle anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceğini belirten Li, her ne sebeple olursa olsun sorunlarla adil şekilde yüzleşmenin, yanlış anlamaları bertaraf etmenin ve farklılıkları kontrol altında tutmanın hayati önem taşıdığına işaret etti.

Çin Başbakanı, yanlış anlamaları gidermenin en etkili yolunun ise etkileşimi güçlendirmek ve samimi iletişim yoluyla karşılıklı anlayış ve güveni artırmaktan geçtiğini ifade etti.

Li, sorunlarla yüzleşmenin çözüm bulmak için ön koşul olduğunu, kafayı kuma gömme politikasının ise işleri daha da kötüleştireceğini belirtti.