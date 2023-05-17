Çin Başbakanı Li Qiang, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, konuk Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile Beijing'de bir araya geldi. İkili ilişkilerin çok yönlü, kaliteli ve geleceğe dönük bir ortaklığa yükseltildiği görüşmede, Çin'in Singapur ile çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, konuk Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile Beijing'de bir araya geldi.

Salı günü yapılan görüşmede, ülke liderlerinin ikili ilişkileri çok yönlü, kaliteli ve geleceğe dönük bir ortaklığa yükselttiklerini kaydeden Li, başarıların yenilenmesini sağlamak amacıyla ikili ilişkilerde yeni yönelimi devreye sokmak üzere Çin'in Singapur ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin'in reform ve dışa açılımının 45. yıl dönümü olduğuna değinen Li, Singapur'un ülkedeki reform ve açılma sürecine aktif bir şekilde katıldığını ve çıkarlarının Çin ile sıkı sıkıya entegre olduğunu belirtti. Li, Çin'in gelişme fırsatlarını Singapur ile paylaşmaya istekli olduğunu ve Singapur'un Çin'in reform ve dışa açılım sürecine katılmaya devam etmesini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Başbakan, başbakan yardımcılığı düzeyindeki ikili işbirliği mekanizmasının tam anlamıyla devreye girmesinin ve çeşitli alanlardaki kaliteli işbirliğinin bütünsel olarak desteklenmesinin umulduğunu söyledi.

Li ayrıca iki tarafı yerel işbirliği mekanizmalarını iyi bir şekilde kullanmaya, bölgesel bağlantı seviyesini geliştirmeye, endüstri ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmaya ve finansal hizmetler, dijital ekonomi, yeni enerji, kentsel yeşil dönüşüm ve sosyal yönetim alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye teşvik etti.

Li, Çin'in iki halk arasındaki ziyaretleri sıklaştırmayı teşvik etmek amacıyla Singapur ile personel değişimini kolaylaştırma yolunda uygulanabilecek tedbirleri görüşmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin ile verimli sonuçlar doğuran yakın işbirliğinden övgüyle söz eden Wong ise, Singapur'un tüm cephelerde yüksek kalitede karşılıklı yarara dayalı işbirliğini desteklemek ve Singapur-Çin ilişkilerini ilerletmek için Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.