Çin Başbakanı Li Qiang, Letonya Başbakanı Silina'yı kutladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Letonya Başbakanı olarak göreve başlayan Evika Silina'yı kutladı. Li, Çin-Letonya ilişkilerinin istikrarlı gelişim gösterdiğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Letonya Başbakanı olarak göreve başlayan Evika Silina'yı kutladı.

Li, Cuma günü gönderdiği mesajında, 30 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Letonya ilişkilerinin istikrarlı gelişim göstererek iki halka somut faydalar sağladığını söyledi.

Li, Çin'in Letonya ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini ve ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde gelişmesini teşvik amacıyla siyasi olarak karşılıklı güveni artırmak ve çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini güçlendirmek üzere Letonya tarafıyla çalışmaya istekli olduğunu belirtti.