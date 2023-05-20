Çin Başbakanı Li Qiang, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. İki lider, Çin-Kırgızistan toplumunun iyi komşuluk ilişkileri ve ortak refahla paylaşılan bir geleceği kurma yolunda işbirliği yapma konusunda anlaştılar.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Cuma günü Beijing'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Çin ve Kırgızistan liderlerinin ortak olarak duyurdukları Çin-Kırgızistan toplumunun iyi komşuluk ilişkileri ve ortak refahla paylaşılan bir geleceği kurma yolunda Li, Çin'in Kırgızistan ile birlikte, iki cumhurbaşkanı arasında sağlanan önemli mutabakatı sadakatle uygulamak, tüm yönlü işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek ve ülkelerin ortak kalkınmasını desteklemek için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Li, iki tarafı ticari işbirliğini yükseltmeye, Çin-Orta Asya ulaşım koridoru gibi karşılıklı bağlantıların inşasını teşvik etmeye, yeşil enerji ve sınır ötesi e-ticaret dahil olmak üzere yeni işbirliği vurgularını teşvik etmeye ve eğitim, kültür, turizm ve diğer alanlarda halklar arası ve kültürel alışverişleri derinleştirmeye çağırdı.

Li ayrıca, iki ülkenin kalkınmaları ve refahları için daha güçlü bir güvenlik bariyeri sağlamak amacıyla güvenlik işbirliğini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Li, Çin'in, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin önemli sonuçlarını uygulamak, Çin-Orta Asya mekanizması çerçevesinde iş birliğini güçlendirmek ve Çin-Orta Asya işbirliğinin daha fazla gelişmesini desteklemek için Kırgızistan ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ise, Kırgızistan-Çin ilişkilerinin tarihin en iyi döneminde olduğunu belirterek, ülkesinin siyasi, ekonomik ve ticari, halklar arası ve diğer alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmek, uluslararası konularda koordinasyonu güçlendirmek, ikili ilişkileri daha da ilerletmek ve dünyanın karşı karşıya olduğu yeni zorluklara birlikte göğüs germek için el ele vermeye istekli olduğunu ifade etti.

Caparov, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı için Çin'i tebrik ederken, mekanizmanın bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya katkıda bulunan önemli bir uluslararası işbirliği platformu haline geleceğine inanıldığını söyledi.