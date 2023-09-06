Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'yı nükleer kirli su sorununu çözmeye çağırdı

Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması konusunda Çin'in tutumunu netleştirerek, Japonya'ya bu meseleyi sorumlu bir şekilde çözme çağrısı yaptı.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması konusunda Çin'in tutumunu netleştirerek, Japonya'ya bu meseleyi sorumlu bir şekilde çözme çağrısı yaptı.

Li, Çarşamba günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, nükleer kirli suyun bertaraf edilmesinin küresel deniz ekolojik çevresini ve insan sağlığını ilgilendirdiğini söyledi.

Li ayrıca Japonya'yı uluslararası yükümlülüklerini dürüstçe yerine getirmeye, komşuları ve ilgili paydaşlarıyla etraflıca istişare yapmaya ve nükleer kirli su meselesini sorumlu bir şekilde çözmeye çağırdı.