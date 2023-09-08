Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore ile İlişkileri İlerletmek İçin Hazır Olduklarını Belirtti

Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ve ikili ilişkileri ilerletmek için müdahalelere direnmek gerektiğini belirtti. Li ayrıca, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve karşılıklı siyasi güvenin artırılması çağrısında bulundu.

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, zamanın getirdiği değişimleri yansıtabilmek adına müdahalelere direnmek, orta yolda buluşmak ve ikili ilişkileri ilerletmek için Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Cakarta'da düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu 26. Çin-ASEAN Zirvesi, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi liderler buluşmaları çerçevesinde Perşembe günü Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Başbakan, geçen yıl Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Yoon'un ikili ilişkiler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.

Li ayrıca iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmek üzere iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, diplomatik bağların kurulmasındaki asıl niyete bağlı kalınması ve karşılıklı siyasi güvenin artırılması yönünde her iki tarafa da çağrı yaptı.

Başbakan, iki tarafın da iyi komşuluk ve dostluk ilkelerine bağlı kalması, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi ve zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Li ayrıca, Çin ve Güney Kore'nin ortak çıkar alanlarını genişletmesi, Çin-Güney Kore serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırması ve yüksek teknoloji, yeşil ve düşük karbonlu endüstriler gibi yeni işbirliği alanlarını araştırması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini ortaklaşa sürdürmesi ve işbirliği pastasını sürekli büyütmesi gerektiğini vurgulayan başbakan, ayrıca karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını artırmaları gerektiğini belirtti.

Li, tarafları birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca kaygılarına saygı göstermeye ve ikili ilişkilerin genel çıkarlarını korumaya çağırdı.

Çin'in Kore Yarımadası'ndaki iki taraf arasında uzlaşma ve işbirliğini daima desteklediğine işaret eden Li, yarımadada barış ve istikrarın korunmasını her zaman savunduklarını ve barış görüşmelerini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Hangzhou Asya Oyunları'nın başarılı olması temennisinde bulunan Yoon ise Güney Kore ve Çin'in son 30 yılda ikili ilişkilerde büyük ilerleme kaydettiğini ve bunun hem iki ülkeye hem de halklara fayda sağladığını söyledi.

Devlet başkanı, her düzeyde iletişim ve diyaloğu artırmak, ekonomi ve ticaret, kültür ve diğer alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, çok taraflılık ve serbest ticareti uygulamak, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlam gelişimini teşvik etmek, ayrıca dünyada barış ve refahı geliştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Yoon, ülkesinin Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye ve Güney Kore, Çin ve Japonya arasında üçlü işbirliğini teşvik etmeye istekli olduğunu ifade etti.