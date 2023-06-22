Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa ile küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini korumak için işbirliği çağrısı yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan resmi ziyareti sırasında Çin ve Fransa'nın küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini korumak için işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Li, ayrıca inovasyon alanındaki işbirliğini güçlendirmesi ve sağlam bir iş ortamı geliştirmesi gerektiğini söyledi.

PARİS, 22 Haziran (Xinhua) -- Resmi ziyaret için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Fransa'nın küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını ortaklaşa koruması, inovasyon alanındaki işbirliğini güçlendirmesi ve sağlam bir iş ortamı geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Çarşamba günü Paris'te Çin ve Fransız iş çevreleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Li, Çin- Fransa işbirliği konusunda bu üç maddelik öneriyi dile getirdi.

Karşılıklı bağımlılığın ekonomik küreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olduğuna işaret eden Li, Çin ile Fransa arasındaki sağlam karşılıklı siyasi güvenin, iki ülkenin karşılıklı bağımlılığı açısından risk yerine istikrar, emniyet ve ortak kalkınma fırsatları yarattığını söyledi.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını ortaklaşa koruma hususuna değinen Li, Fransız hükümetinin blok cepheleşmesine, Çin'le bağların koparılmasına, sanayi ve tedarik zincirlerinin kesilmesine karşı durmasından övgüyle söz etti.

Başbakan, Çinli ve Fransız girişimcilerin ekonomik küreselleşmeyi sağlam şekilde desteklemeleri, açık ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği için harekete geçmeleri, ayrıca Çin ile Fransa ve Çin ile Avrupa arasındaki sanayi ve tedarik zincirlerinde istikrar ve esnekliği birlikte korumaları yönündeki beklentisini dile getirdi.

Li, Çin-Fransa işbirliğinin inovasyon alanında güçlendirilmesi konusuna açıklık getirerek iki ülke arasında son yıllarda tıp, yeni enerjili bataryalar, yarı iletkenler ve diğer alanlardaki teknolojik etkileşimin birçok yenilikçi başarıya yol açtığını belirtti. Başbakan, ileriye bakıldığında iki tarafın üst düzey üretim, modern hizmetler, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi gibi alanlarda büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Başbakan, iki tarafın Çin-Fransa işbirliğine yönelik yeni itici güçler sağlamak ve yeni büyüme noktaları geliştirmek için işletmeler arasındaki inovasyon ve teknolojik işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Li, sağlam bir iş ortamı geliştirme konusunda ise Çin'in reformları kararlı şekilde derinleştireceğini, dışa açılım politikasını genişleteceğini ve modern hizmet sektörü ile diğer sektörlerde pazar erişimini daha da kolaylaştıracağını ifade etti.

Kuralları, düzenlemeleri, yönetimi ve standartları olan bir kurumsal açılımı sürekli olarak destekleyeceklerini belirten Li, Çin'in fikri mülkiyet haklarının korunmasını ilerleteceğini, sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen piyasa odaklı ve dünya standartlarında bir iş ortamı geliştireceğini ve Çin'deki yabancı şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını yasalara uygun şekilde koruyacağını ifade etti.

Li, Fransa'nın pazarını açık tutması ve Çinli şirketler için adil, eşit ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı oluşturması yönündeki temennisini dile getirdi.

Başbakan, Fransız işletmelerin Çin pazarını daha iyi keşfetmek üzere Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na aktif olarak katılmalarından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Li, Çin ile Fransa ve Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerde daha fazla gelişme sağlamak, istikrarlı ve uzun vadeli işbirliğini teşvik etmek üzere her iki ülkenin girişimcilerini güven ortamını güçlendirmeye, fırsatları yakalamaya ve ortak çaba göstermeye çağırdı.