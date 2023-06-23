Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Les Invalides Anıt Alanında Fransız Cumhuriyet Muhafızları'nı Denetledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile birlikte başkent Paris'teki Les Invalides anıt alanında Fransız Cumhuriyet Muhafızları'nı denetledi. Li, Elisabeth Borne ile Perşembe günü Paris'te bir araya geldi. Borne, görüşme öncesinde Li için Les Invalides anıt alanında büyük bir karşılama töreni düzenledi.