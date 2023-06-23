Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Paris'te bir araya geldi. İkili ticaretin dengeli şekilde gelişmesini ilerletmek, çift yönlü pazar erişimini genişletmek ve karşılıklı fayda sağlamak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. İki tarafın da yeşil kalkınma, teknolojik yenilikler ve dijital ticaret gibi alanlarda işbirliği potansiyelinden sürekli olarak faydalanması gerektiğini belirtti. Kategori: Dünya

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Perşembe günü Paris'te bir araya geldi. Li, görüşmede ikili ticaretin dengeli şekilde gelişmesini ilerletmek, çift yönlü pazar erişimini genişletmek ve karşılıklı fayda sağlamak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Başbakan, Çin'in karşılıklı çıkarları korumak, iş ortamını sürekli olarak iyileştirmek, yeni gelişen alanlarda işbirliğini genişletmek ve iki ülke arasındaki pragmatik işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak için Fransa ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Li, her iki tarafın da yeşil kalkınma, teknolojik yenilikler ve dijital ticaret gibi alanlarda işbirliği potansiyelinden sürekli olarak faydalanması, her iki ülkenin de "çift karbon" hedeflerine ulaşmada birbirine yardım etmesi, ayrıca ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin kalite ve verimliliğini artırması gerektiğini belirtti.

Çin ve Fransa'nın gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı'nı ve Paris Olimpiyat Oyunları'nı kutlayacaklarını hatırlatan Li, Çin ile Fransa arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimde yeni bir zirveyi yakalamak için iki tarafın da bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini söyledi.

Çin ve Fransa'nın son yıllarda yakın iletişim ve koordinasyon sayesinde küresel sorunların çözümünde önemli ve öncü bir rol oynadığını belirten Li, Çin'in iklim, gıda ve borçlar gibi konularda Fransa ile işbirliğini ilerletmeye, uluslararası ilişkilerde birbirlerine destek olmaya ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni birlikte uygulamaya hazır olduğunu kaydetti. Li, böylece uzun vadede dünyanın barış, güvenlik, istikrar ve refahına katkıda bulunulacağını ifade etti.

Çin'in çok kutuplu bir dünyada Avrupa Birliği'ni (AB) her zaman önemli bir kutup olarak gördüğünü vurgulayan Li, Çin ve Avrupa arasındaki işbirliğini güçlendirmenin, kendi karşılıklı çıkarlarına dayalı stratejik bir seçim olduğunu ve üçüncü bir tarafı hedef almadığını, üçüncü bir tarafa bağımlı veya tabi olmadığını belirtti.

Çin'in, uzun vadeli ve istikrarlı işbirliği için gerekli koşulları yaratmak üzere AB ile makro politika koordinasyonunu güçlendirmeye istekli olduğunu belirten Li, Fransa'nın olumlu etkisini sürdürmeye devam edeceğine ve Avrupa'yı Çin'e karşı daha objektif, akılcı anlayışlar ve politikalar oluşturmaya teşvik edeceğine yönelik temennisini dile getirdi. Li böylece, Çin ile AB arasındaki ana tema olan "kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin" yoğunlaştırılabileceğini vurguladı.

Borne ise Fransa ve Çin'in sık sık etkileşim ve yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi. Borne, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı ciddiyetle hayata geçirmek ve Fransa-Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli derinleştirmek için Çin ile çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Fransa-Çin Stratejik Diyaloğu, Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog ile Üst Düzey Halklar arası Etkileşim Diyaloğu'nun başarılı sonuç vermesi için iki tarafın da birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Borne, gelecek yıl Fransa ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü, Kültür ve Turizm Yılı ile Paris Olimpiyat Oyunları'nın halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Borne, Fransa'nın Çin'in yüksek kaliteli kalkınma sürecine dahil olmaya istekli olduğunu, Çin'in dışa açılımını genişletmek için sürekli olarak olumlu sinyaller göndermesini takdir ettiğini ve Çinli şirketlere karşı ayrımcı tedbirler almayacağını söyledi.

Başbakan, Fransa'nın ikili ticaret, yatırım, havacılık, tarımsal gıda, yeşil kalkınma, tıp ve sağlık gibi çeşitli alanlardaki işbirliğini ilerletmeye ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla ortaklaşa başa çıkmaya istekli olduğunu belirtti. Fransa'nın Çinli şirketlerin yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borne, AB'nin stratejik özerkliğini koruyacağını ve Çin'le bağları koparmayı veya tedarik ve sanayi zincirlerini kesmeyi desteklemediğini belirtti.

İki başbakan, görüşmelerin sonunda havacılık, uzay araştırmaları ve nükleer enerji gibi alanlarda bir dizi ikili işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.