Çin Başbakanı Li Qiang: Barış ve istikrar el üstünde tutulmalı

Çin Başbakanı Li Qiang, çatışma ve istikrarsızlığın neden olduğu endişelerin ardından barış ve istikrarın el üstünde tutulması gerektiğini söyledi. Li söz konusu açıklamayı Salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'ndaki açılış konuşmasında yaptı.

TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, çatışma ve istikrarsızlığın neden olduğu endişelerin ardından barış ve istikrarın el üstünde tutulması gerektiğini söyledi.

Li söz konusu açıklamayı Salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'ndaki açılış konuşmasında yaptı.

Li, son yıllarda yaşanan çeşitli türdeki kontrol altına alma, baskılama, hatta yerel savaş ve bölgesel çatışmaların, söz konusu bölgelerdeki insanlara büyük felaketler getirmekle kalmadığını, aynı zamanda dünyanın kalkınmasına da büyük zarar verdiğini belirtti.

Başbakan, adalet ve hakkaniyeti kararlılıkla desteklemek, güvenlik ikileminin çözülmesi için çok çalışmak, barışçıl ve kararlı bir kalkınma ortamını birlikte korumak üzere güçlü çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.