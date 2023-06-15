Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaretlerde bulunacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Başbakanı Li Qiang'ın Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını duyurdu. Başbakan Li, Almanya'da 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişarelerde bulunacak ve Fransa'da Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ne katılacak.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Başbakanı Li Qiang'ın Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunarak 7. Çin- Almanya hükümetler arası istişarelere ve 18-23 Haziran tarihleri arasında da Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunarak Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Perşembe günkü olağan basın brifinginde konuşan Wang, Başbakan Li'nin ziyaretinin Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Fransız hükümetinin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.