Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. İki lider, Çin-Almanya ilişkilerini daha da güçlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

BERLİN, 20 Haziran (Xinhua) -- Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Çin Başbakanı Li Qiang, Salı günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Li, iki ülkenin kalkınmasına daha iyi hizmet etmek ve dünyaya daha fazla pozitif enerji ve istikrar getirmek üzere Çin-Almanya ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Scholz'un geçen yıl Kasım ayında Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Scholz ile derinlemesine fikir alışverişinde bulunarak Çin-Almanya ilişkilerinin gelecekteki gelişiminin yönünü birlikte belirlediğini ifade etti.

Li, büyük nüfuza sahip iki ülke olan Çin ve Almanya'nın modernleşme yolunda güvenilir ve muteber ortaklar olarak birlikte daha yakın çalışmaları gerektiğini belirtti.

Başbakan, 51 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Almanya'nın karşılıklı saygı ve fayda anlayışı içinde diyalog ve işbirliğini ilerlettiğini, çok yönlü stratejik ortaklık kurduğunu ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini ortaklaşa desteklediğini kaydetti.

Li, Çin-Almanya işbirliğinin gelecekteki yol gösterici vizyonlarından birinin iklim değişikliğiyle mücadele olmasını önerdi.

Çinli başbakan ayrıca, iki ülkenin yeşil teknoloji ve sanayi alanlarındaki işbirliğini teşvik etmesi ve yeşil enerji sanayi zincirinde akılcı ve düzenli işbölümü tesis etmenin yollarını araştırması gerektiğini belirtti.